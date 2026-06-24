Finanziamento ERC all'ICTP di Trieste per studio su buchi neri

TRIESTE, 24 GIU - Il fisico teorico Paolo Creminelli, ricercatore senior dell'Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics di Trieste - ICTP, ha ottenuto un ERC Advanced Grant, uno dei finanziamenti europei più prestigiosi e competitivi per la ricerca di frontiera. Il progetto, della durata di cinque anni, si intitola BestLobe e studierà come alcune quantità fondamentali della fisica si modificano quando particelle e onde si propagano non nel vuoto, ma all'interno di un mezzo: così da comprendere fenomeni come buchi neri e universo primordiale. L'ICTP è entrato a far parte degli istituti che possono competere per gli ERC solo nel 2021 ma da allora ben sei ricercatori ICTP li hanno ottenuti, nonostante la durissima selezione (solo il 10% dei candidati). Nello specifico, il progetto BestLobe (Bounding EFTs with Spontaneous Lorentz Breaking) risponderà a domande su materia condensata, fisica delle astroparticelle, cosmologia e mira a stabilire limiti rigorosi su grandezze fisiche fondamentali che contribuiranno a interpretare osservazioni astrofisiche e cosmologiche e a orientare quelle future. La ricerca tenterà ad esempio di comprendere le deformazioni dello spazio-tempo generati dal processo di collisione dei buchi neri; nel campo della materia condensata, per caratterizzare determinate proprietà dei materiali; e nella cosmologia, per far luce sull'era inflazionaria che ha preceduto il Big Bang. Nell'ambito di questa sovvenzione, l'ICTP attribuirà borse di dottorato e post-dottorato a ricercatrici e ricercatori a inizio carriera e provenienti da diversi ambiti di ricerca per collaborare con Creminelli al progetto. "BestLobe riunirà conoscenze e competenze di diversi ambiti della fisica e della matematica per rispondere a domande fondamentali comuni a questi campi. Sebbene io sia il referente principale di BestLobe, si tratterà di uno sforzo collettivo", ha commentato il vincitore. Creminelli è un fisico teorico che si occupa di cosmologia e gravità ed è il direttore della sezione di ricerca in Fisica delle alte energie, cosmologia e fisica delle astroparticelle dell'ICTP. Dopo il dottorato di ricerca alla Normale di Pisa, ha svolto un post-dottorato all'Università di Harvard; è entrato all' ICTP nel 2005. Nel 2011 ha ricevuto il Premio Giovani Fisici della Società Europea di Fisica. Nel 2014 è stato IBM Fellow all'Institute for Advanced Study di Princeton.
Finanziamento ERC all'ICTP di Trieste per studio su buchi neri
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