MOSCA, 03 LUG - Le forze armate ucraine hanno colpito con droni un mercato a Tokmak, nella parte della regione di Zaporizhzhia controllata dai russi, causando almeno 5 morti e 18 feriti. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione filorussa, Evgeny Balitsky. "Continuano ad arrivare segnalazioni" di altri feriti, ha aggiunto Balitsky in un post su Telegram.
Filorussi, 'droni ucraini su un mercato in Zaporizhzhia, 5 morti e 18 feriti'
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