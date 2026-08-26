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Filorussi, drone ucraino su bus nel Lugansk, 9 morti e 6 feriti

MOSCA, 26 AGO - Nove persone sono rimaste uccise e sei ferite oggi quando un drone ucraino ha colpito un autobus civile nella regione di Lugansk, controllata dai russi. Lo ha detto il capo dell'amministrazione filorussa, Leonid Pasechnik, citato dall'agenzia Ria Novosti. Lo stesso Pasechnik ha precisato che il mezzo pubblico era in viaggio da Lisichansk a Stakhanov con 15 passeggeri a bordo.

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