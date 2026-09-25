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Filorussi, 2 morti e 5 feriti in raid ucraini su 2 mercati di Horlivka nel Donetsk

MOSCA, 25 SET - Due persone sono rimaste uccise e cinque ferite a seguito di attacchi con droni delle forze armate ucraine su due mercati nella città di Horlivka, nella parte della regione di Donetsk controllata dai russi. Lo ha riferito il sindaco, Ivan Prikhodko, ripreso dall'agenzia Ria Novosti. I mercati colpiti, ha precisato il sindaco, sono quelli dei quartieri Nikitovsky e Centrale.

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