CITTÀ DEL MESSICO, 26 NOV - L'incontro a Città del Messico tra il ministro italiano della Cultura, Alessandro Giuli, e la ministra messicana Claudia Curiel de Icaza — con gli ambasciatori Alessandro Modiano e Genaro Lozano — ha aperto gli impegni in vista della Fiera Internazionale del Libro di Guadalajara. Parlando all'ANSA a margine della giornata, Giuli ha riferito di un faccia a faccia andato "al di là delle aspettative", in cui "stavolta siamo entrati nei dettagli" su creatività, patrimonio e artigianato artistico. Il ministro ha proposto di "trasformare un eccellente rapporto bilaterale in un modello da trasferire anche in Europa", con l'Italia come "una sorta di capofila" tra l'Ue e Nord, Centro e Sud America. In una nota, Curiel ha elencato "le priorità della nostra agenda di cooperazione culturale" — scambi museali, cinema e residenze artistiche — ringraziando Roma per il recupero del patrimonio archeologico. I temi sono stati ripresi al ricevimento serale offerto da Modiano, con la sottosegretaria messicana agli Esteri Teresa Mercado: il diplomatico ha ricordato il ritorno come ospite d'onore a 18 anni dal 2008, mentre Mercado ha citato quasi 100 siti Unesco comuni e oltre 900 beni restituiti grazie ai Carabinieri del Nucleo tutela del patrimonio culturale. Per Giuli, la cultura è "la colonna portante di questo nostro dialogo strategico" costruito da oltre quattro anni.
Fiera del Libro di Guadalajara, Giuli lancia dal Messico un modello per l'Ue
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