Fidanzati morti in incidente, negativi i test sul conducente del furgone

(v. Con l'auto precipita in una scarpata... delle 8,59) SALERNO, 14 MAR - Aumentano con il passare delle ore i particolari sulla tragedia avvenuta nella tarda serata di ieri a Montecorice, nel Salernitano, dove una coppia di fidanzati ha perso la vita dopo essere precipitata con l'auto in una scarpata a picco sul mare per circa 200 metri, in località Ripe Rosse. Le vittime sono il 29enne Michele Pirozzi di 29 anni Maria Magliocco, di 24, entrambi residenti a Capaccio Paestum. Secondo quanto emerso finora, nel pomeriggio i due giovani si erano recati ad Agnone Cilento, frazione di Montecorice, paese d'origine della madre della ragazza dove ha un'abitazione. In serata stavano rientrando verso Capaccio, dove la coppia viveva abitualmente, ma per cause ancora da chiarire avrebbero poi invertito la marcia tornando nuovamente verso Agnone. Tra le ipotesi al vaglio, quella che i due possano essere tornati indietro per recuperare qualcosa dimenticato a casa. Proprio durante questo tragitto si è verificato il violento impatto con un furgone Citroën: dopo lo scontro la Volkswagen Polo su cui viaggiavano i due fidanzati ha sfondato la ringhiera a bordo strada precipitando nella scarpata. Il conducente del furgone, un 42enne del posto, è rimasto lievemente ferito ed è risultato negativo ai test alcolemici e tossicologici effettuati dai sanitari. Le operazioni di ricerca sono state particolarmente complesse a causa dello strapiombo e del buio. Alle ricerche, condotte via mare e via terra da vigili del fuoco e guardia costiera, ha partecipato anche il fratello di una delle vittime con un'imbarcazione da pesca. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.