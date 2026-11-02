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Fiamme in appartamento a Roma, due morti

ROMA, 02 NOV - Un uomo e una donna sono stati trovati morti in un appartamento in via Spinoza, in zona Casal de' Pazzi a Roma, da una squadra dei vigili del fuoco intervenuti per la segnalazione di fumo nel vano scale della palazzina di sette piani. Lo riferiscono i pompieri aggiungendo che i due sarebbero morti probabilmente per asfissia. L'appartamento era completamente invaso da fumo causato da un incendio che si è estinto autonomamente. Sul posto i carabinieri. Da chiarire le cause.

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