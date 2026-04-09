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Fi: Marina e Pier Silvio Berlusconi incontrano Tajani e Letta domani a Milano

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MILANO, 09 APR - Marina e Pier Silvio Berlusconi incontreranno domani il segretario nazionale di Forza Italia, e vicepremier, Antonio Tajani. Secondo quanto si apprende il faccia a faccia, confermato questa sera, è stato fissato all'ora di pranzo a Milano. All'incontro sarà presente anche Gianni Letta. Dopo la sconfitta del sì al Referendum sulla Giustizia, sono tanti i temi da affrontare, dalla stagione congressuale all'ipotesi di cambiare il capogruppo azzurro alla Camera dopo aver sostituito Maurizio Gasparri con Stefania Craxi al Senato.

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