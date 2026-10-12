MILANO, 12 OTT - Fermato dai carabinieri, ha avuto un malore ed è morto in ospedale, dove era stato portato dopo le prime cure degli stessi militari. E' accaduto a Lodi. La vittima, un 39enne, è stato fermato su richiesta di alcuni residenti. Era sul muro di cinta di una villetta presumibilmente dopo avere tentato un furto. Bloccato a terra perché urlava e si agitava, ha avuto un arresto cardiaco ed è stato rianimato con il defibrillatore prima del trasporto in ospedale, dove è morto qualche ora dopo. La Procura sta raccogliendo la testimonianza dei carabinieri, oltre ad ascoltare le telefonate al 112.
Fermato dai carabinieri muore dopo un malore, la Procura di Lodi indaga
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