ROMA, 07 LUG - Una ricognizione generale di tutte le relative norme in vigore, applicate a livello regionale, per valutare l'ipotesi di una normativa nazionale più stringente per la custodia dei farmaci stupefacenti, che punti ad aggiornare il Testo Unico Stupefacenti (309/90) e a renderlo eventualmente più stringente. Ma anche maggiori controlli da parte dei Nas. Sono i temi principali - a quanto si apprende - emersi all'incontro che si è svolto a Palazzo Chigi, presieduto dal sottosegretario Alfredo Mantovano, per la seconda volta dopo l'episodio del furto di ottanta fiale di Fentanyl all'ospedale Israelitico di Roma nei giorni scorsi.
Fentanyl, ipotesi stretta sulla custodia di farmaci stupefacenti
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