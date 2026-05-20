Feijoo,'farò tutto il possibile per cambiare il governo'

MADRID, 20 MAG - Il leader del Partito Popolare, Alberto Núñez Feijóo, ha ribadito la sua determinazione a fare "tutto il possibile affinché il governo cambi" e a cacciare Pedro Sánchez dalla Moncloa, senza escludere che a un certo punto possa essere presentata una mozione di sfiducia. A suo avviso, la chiave sta ora negli alleati parlamentari del Psoe, che sono quelli che dovrebbero "fare la prima mossa". Parlando ai cronisti nei corridoi del Congresso spagnolo, all'indomani dell'iscrizione dell'ex premier José Luis Rodriguez Zapatero nel registro degli indagati per presunto traffico di influenze, Feijoo ha evidenziato la 'situazione inedita' spagnola, che vede "dieci procedimenti giudiziari aperti" contro esponenti progressisti.