ROMA, 01 OTT - "Questa è una legge elettorale che scippa ancora di più la sovranità al popolo ed è per questo ci opporremo nelle sedi opportune ma non possiamo votare a favore di pregiudiziali ridicole come ridicole sono le argomentazioni proposte in quest'Aula da questa mandria di scappati di casa". Lo ha detto intervenendo in Aula alla Camera Edoardo Ziello di FdV parlando nelle dichiarazioni di voto sulle pregiudiziali di costituzionalità.
FdV vota contro le pregiudiziali alla legge elettorale, 'sono ridicole'
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