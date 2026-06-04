ROMA, 04 GIU - La Farnesina esclude che ci siano italiani coinvolti nell'attacco con colpi di mortaio contro una base Unifil nel sud del Libano, dove è morto un casco blu e altri due sono rimasti feriti. L'incidente è avvenuto nel settore est dove non ci sono connazionali.
Farnesina, attacco a Unifil nel settore est, non coinvolti italiani
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