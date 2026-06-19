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Farnesina, annullato anche il Business Forum Italia-Usa a Miami

ROMA, 19 GIU - Alla luce dell'annullamento della visita del ministro degli Esteri Antonio Tajani negli Usa, la Farnesina comunica che non avrà luogo il Forum imprenditoriale e scientifico previsto a Miami lunedì 22 giugno. Il forum era previsto nell'ambito della cornice politica della visita del ministro. Il ministero degli Esteri, prosegue una nota, aggiornerà le imprese e le associazioni di categoria su future iniziative di partenariato economico bilaterale con gli Stati Uniti.

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