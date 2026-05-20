Farnesina all'ambasciatore d'Israele, liberare subito gli italiani ancora trattenuti

ROMA, 20 MAG - L'immediata liberazione e il rapido rientro in Italia di tutti i connazionali ancora trattenuti. E' quanto sollecitato dal Segretario Generale della Farnesina, Riccardo Guariglia, all'ambasciatore di Israele in Italia, Jonathan Peled, convocato alla Farnesina su istruzione del Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per esprimere la ferma protesta del Governo italiano in relazione alla vicenda che ha coinvolto cittadini italiani della Freedom Flotilla. Guariglia ha ribadito, su indicazione del Ministro Tajani, l'inaccettabilità di quanto accaduto anche alla luce del fatto che i cittadini coinvolti non erano armati né avevano intenzioni violente, spiega la Farnesina. È stata inoltre evidenziata la gravità dell'intervento avvenuto in acque internazionali ed espressa forte indignazione per le immagini diffuse nelle ultime ore. É stato sottolineato, come già anticipato oggi dal ministro Tajani, che il Governo italiano si riserva di valutare le iniziative politiche più opportune da prendere anche in sede europea. La Farnesina "continua a seguire il caso con la massima attenzione, in costante contatto con l'Ambasciata d'Italia a Tel Aviv e con le autorità israeliane, per garantire la massima assistenza ai connazionali coinvolti e favorirne il più rapido rientro in sicurezza".