LONDRA, 22 GIU - Il leader del trumpiano Reform UK, Nigel Farage, ha chiesto di indire elezioni politiche nel Regno Unito dopo l'annuncio delle dimissioni del premier laburista Keir Starmer. "Reform invoca le elezioni e siamo pronti a portare un cambiamento radicale", ha scritto Farage su X. E ancora: "Se il Labour pensa di poter piazzare un altro politico di professione al numero 10, si sbaglia di grosso."
Farage invoca le elezioni politiche in Gb dopo dimissioni di Starmer
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