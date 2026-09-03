ROMA, 03 SET - Persiste il caldo sull'Italia con temperature diffuse tra i 35 e i 37°C. Una situazione climatica che perdurerà almeno fino al 9 settembre quando la discesa di aria più fresca atlantica deciderà il cambio del meteo. E' quanto afferma Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "A partire dalle prossime ore - annuncia - l'anticiclone nord-africano tornerà a gonfiarsi in modo prepotente sul bacino del Mediterraneo. Fino a metà della prossima settimana, i termometri schizzeranno nuovamente verso l'alto, spingendo le temperature fino a 8°C sopra le medie tipiche del periodo". Previste massime diffuse di 35-37°C. Ma, secondo Tedici, il cambiamento potrebbe essere tanto imminente quanto violento. "I modelli matematici a lungo termine - sottolinea - indicano un vero e proprio collasso dell'alta pressione subito dopo mercoledì 9 settembre", complice la discesa d'aria fredda di origine nord-atlantica. Nel dettaglio: - Giovedì 3. Al Nord: sole e più caldo. Al Centro: sole e più caldo. Al Sud: sole, qualche rovescio sui monti calabresi. - Venerdì 4. Al Nord: sole, caldo in aumento. Al Centro: soleggiato e più caldo. Al Sud: sole e più caldo, rare piogge sui monti calabresi. - Sabato 5. Al Nord: caldo in aumento. Al Centro: sole prevalente, caldo. Al Sud: sole e più caldo. Tendenza: anticiclone africano con punte di 37°C da Nord a Sud.
Farà caldo almeno fino al 9 settembre, termometri tra i 35 e i 37°C
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