Famiglia nel bosco, Salvini nel casolare tra gli animali, uova fresche in dono

PALMOLI, 27 APR - Le uova fresche appena prelavate dal pollaio, gli animali che gli scorrazzavano intorno con il cavallo bianco di Catherine, la visita del terreno e i pannelli solari immersi nella natura. Per il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini è stato un pomeriggio diverso quello trascorso oggi a Palmoli, in provincia di Chieti, prima dal sindaco, Giuseppe Masciulli, che lo ricevuto per un breve incontro in Municipio, poi da Nathan e Catherine, i genitori della "famiglia nel bosco" i cui tre figli oltre cinque mesi fa sono stati collocati dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila in una casa famiglia a Vasto. Nel casolare della coppia anglo-australiana Salvini si è trattenuto oltre un'ora: i coniugi gli hanno mostrato l'intera tenuta, le migliorie apportate all'abitazione per renderla più confortevole. Il vicepremier ha chiesto dei bambini, del loro compleanno, delle loro abitudini. Un incontro che ha fatto tornare momentaneamente il sorriso sul volto di Nathan e Catherine che hanno salutato Salvini con una stretta di mano, accompagnandolo fino alla strada davanti al casolare, la Provinciale che si collega con la Trignina. Con le uova fresche tra le mani, il leader leghista ha poi salutato il primo cittadino che lo ha atteso nel sentiero vicino alla cascina per poi ripartire alla volta di Roma.