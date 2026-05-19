Famiglia nel bosco, Pro Vita incontra i genitori e consegna 81mila firme

ROMA, 19 MAG - Pro Vita & Famiglia ha incontrato oggi Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della Famiglia nel Bosco, consegnando ai due le 81.250 firme che l'associazione ha raccolto con una petizione per chiedere al Ministro della Giustizia Nordio di tutelare la famiglia e ai magistrati coinvolti in questa vicenda di riunire immediatamente i tre bambini coi loro genitori. L'incontro si è svolto nella nuova casa di Palmoli. "Domani saranno 6 mesi esatti dall'insensato e immotivato allontanamento dei bambini, ben 181 giorni in cui un nucleo familiare è stato letteralmente spaccato solo perché conduceva una vita non conforme con abitudini non corrispondenti agli standard dell'ideologizzata società attuale - afferma Jacopo Coghe, portavoce dell'associazione, che ha incontrato i coniugi Trevallion - Nathan e Catherine si sono dimostrate persone squisite, cordiali, con una grande forza d'animo e dignità, pur profondamente provati per una situazione che farebbe soffrire qualsiasi genitore - racconta Coghe - ecco perché chiediamo che tutti gli attori istituzionali coinvolti nella vicenda facciano un passo avanti per disporre il ricongiungimento immediato, altrimenti si continuerà solo a far del male a un'intera famiglia e in particolare ai tre bambini, che stanno già da tempo soffrendo traumi, disagi, stress causati da questo allontanamento forzato" conclude Coghe.