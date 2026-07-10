VASTO, 10 LUG - "Dopo l'ascolto dei minori, da cui sono emersi preziosi elementi in favore del loro rientro a casa, il Tribunale per i minorenni dell'Aquila, su istanza della difesa, ha anticipato al prossimo 20 luglio il termine per le memorie di parte". Lo rende noto l'avvocato della cosiddetta famiglia nel bosco, Simone Pillon. Nei giorni scorsi i figli della coppia anglo-australiana - trasferiti su ordinanza del Tribunale abruzzese in una casa famiglia dallo scorso novembre - sono stati ascoltati dai giudici minorili nel corso dell'udienza per il ricongiungimento. "È dunque ipotizzabile - prosegue Pillon - che la decisione sulla domanda di ricongiungimento familiare pervenga entro l'ultima settimana di luglio. I genitori osano sperare che la famiglia possa riunirsi entro il compleanno della primogenita, che cade proprio in quei giorni".
Famiglia nel bosco, Pillon, 'emersi elementi per rientro a casa bimbi'
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