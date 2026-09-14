"È intenzione dei genitori mantenere e chiedere il massimo riserbo circa gli impegni di questa settimana dei bambini, per evitare di aggiungere stress a stress". Così Simone Pillon, avvocato della ''famiglia nel bosco', a proposito del ritorno dei tre figli della coppia anglo-australiana a Palmoli nella casa messa a loro disposizione dall'Amministrazione comunale, alla periferia del paese, e poi dell'ingresso a scuola, a Vasto, da mercoledì. "Per questa ragione invitiamo gli organi di stampa a evitare ogni ricerca, inseguimento, ripresa di ciò che i piccoli e i loro familiari faranno in questi giorni - aggiunge il legale -. Siamo certi che comprenderete".
Famiglia nel bosco, l'avvocato Pillon chiede 'massimo riserbo sui bimbi'
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