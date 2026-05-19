Famiglia nel bosco: depositata contro-perizia, 'inemendabili e severi errori'

PESCARA, 19 MAG - I periti di parte Tonino Cantelmi e Martina Aiello hanno depositato questa mattina le osservazioni alla perizia psicologica del Tribunale dei minorenni dell'Aquila per il caso della 'famiglia nel bosco'. Lo ha annunciato l'avvocato della coppia, Simone Pillon. "Si tratta di una vera e propria contro-perizia di oltre 300 pagine - spiega - che, con solide argomentazioni scientifiche e un corredo logico-argomentativo supportato da un copioso apparato di note e riferimenti alla più attuale letteratura in materia, mette in luce gli inemendabili e severi errori della perizia. In particolare, oltre agli svarioni tecnici e di metodo, a volte anche grossolani, individuati nella Ctu, emerge il tentativo di adoperare le legittime scelte educative per fondare un pregiudizio di inadeguatezza. Ciò finisce per mettere gravemente a rischio il benessere e lo sviluppo dei minori e per punire i genitori la cui unica colpa è quella di non volersi uniformare ai modelli sociali preferiti dalla consulente tecnica". Pillon si dice "grato ai consulenti per la preziosa attività svolta e per le puntuali osservazioni redatte". "Mi auguro - conclude - che possano essere occasione di riflessione per il Tribunale e per gli altri soggetti coinvolti nella vicenda affinché si giunga ad una soluzione equilibrata e condivisa".