Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Famiglia nel bosco, Catherine e Nathan tornano nel casolare

AA

PALMOLI, 25 APR - Catherine Birmingham e Nathan Trevallion sono tornati da una settimana nel loro casolare nel bosco. Scaduto il contratto con il B&B dell'imprenditore Carusi, la coppia anglo-australiana ha lasciato l'immobile ed è tornata a vivere nella struttura di Palmoli, la stessa che è al centro delle contestazioni che hanno portato il Tribunale dei minori dell'Aquila a sospendere la responsabilità genitoriale e ad allontanare i tre figli in una casa famiglia. Contestualmente al ritorno nel casolare sono ripartite per l'Australia anche la madre e la sorella di Catherine, che erano arrivate in Abruzzo ormai mesi fa per dare sostegno alla donna. Nathan e Catherine stanno comunque seguendo il progetto di ristrutturazione del casolare - così come richiesto dai giudici - che è in fase di completamento da parte dell'architetta pescarese Maria Mascarucci. A breve, dunque, si attende la presentazione del programma dei lavori presso il Comune di Palmoli. Nathan, nel frattempo, si è recato nell'appartamento di proprietà del Comune di Palmoli per visionarlo così da poter organizzare al meglio gli ambienti. La residenza è situata vicino al campo sportivo del paese, ai margini del bosco, ed è stata messa a disposizione gratuitamente dal sindaco Giuseppe Masciulli. Il trasloco, come ribadito più volte dalla stessa coppia, si terrà con il ritorno dei bambini.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PALMOLI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario