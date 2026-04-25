Famiglia nel bosco, Catherine e Nathan tornano nel casolare

PALMOLI, 25 APR - Catherine Birmingham e Nathan Trevallion sono tornati da una settimana nel loro casolare nel bosco. Scaduto il contratto con il B&B dell'imprenditore Carusi, la coppia anglo-australiana ha lasciato l'immobile ed è tornata a vivere nella struttura di Palmoli, la stessa che è al centro delle contestazioni che hanno portato il Tribunale dei minori dell'Aquila a sospendere la responsabilità genitoriale e ad allontanare i tre figli in una casa famiglia. Contestualmente al ritorno nel casolare sono ripartite per l'Australia anche la madre e la sorella di Catherine, che erano arrivate in Abruzzo ormai mesi fa per dare sostegno alla donna. Nathan e Catherine stanno comunque seguendo il progetto di ristrutturazione del casolare - così come richiesto dai giudici - che è in fase di completamento da parte dell'architetta pescarese Maria Mascarucci. A breve, dunque, si attende la presentazione del programma dei lavori presso il Comune di Palmoli. Nathan, nel frattempo, si è recato nell'appartamento di proprietà del Comune di Palmoli per visionarlo così da poter organizzare al meglio gli ambienti. La residenza è situata vicino al campo sportivo del paese, ai margini del bosco, ed è stata messa a disposizione gratuitamente dal sindaco Giuseppe Masciulli. Il trasloco, come ribadito più volte dalla stessa coppia, si terrà con il ritorno dei bambini.