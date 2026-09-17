VASTO, 17 SET - "I bambini della famiglia nel bosco oggi sono dei detenuti. Hanno traumi, ansia e patologie certificate perfino dal consulente del Tribunale. Persino davanti alla salute dei minori questo sistema non ha preso in considerazione la necessità di farli ritornare a casa. Vanno scarcerati". Lo ha dichiarato Michela Vittoria Brambilla, presidente della Commissione parlamentare per l'Infanzia e l'adolescenza, intervenendo a "Corrente alternata", condotto da Francesco Borgonovo su Giornale Radio. "Ho invitato a relazionare in Parlamento il giudice che ha firmato l'ultimo provvedimento, il tutore, l'assistente sociale, i membri della casa famiglia e gli educatori. Hanno il dovere di venire a riferire al Parlamento e agli italiani quello che stanno facendo. Si sono rifiutati e questo lo trovo gravissimo", ha aggiunto Brambilla. "C'è un sistema che non funziona, quello dei servizi sociali - ha dichiarato -. Se ci sono situazioni di violenza diretta sui bambini, è chiaro che i servizi sociali devono intervenire e proteggerli. Ma qui questo non c'è. Questi bambini sono amati incredibilmente e, al di là delle posizioni ideologiche degli uni e degli altri, quei bambini soffrono e vanno scarcerati".
Famiglia nel bosco, Brambilla 'bambini oggi detenuti, vanno scarcerati'
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