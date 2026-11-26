LONDRA, 26 NOV - Oberata dai debiti e da problemi di gestione, affonda nel gorgo della procedura di amministrazione controllata una delle associazioni benefiche legate al nome della principessa Diana: icona globale di glamour e solidarietà, prima consorte dell'attuale sovrano britannico, re Carlo III e madre dei principi William e Harry, morta tragicamente il 31 agosto 1997 a Parigi, giusto un anno dopo il divorzio da Carlo. Si tratta del Diana Award, charity fondata nel 1999 e promotrice negli anni di premi e aiuti consegnati a decine di migliaia di attivisti impegnati a tener viva l'eredità di lady D sul fronte dell'impegno sociale a favore di ragazzi e bambini meno fortunati. L'associazione è stata dichiarata non più in grado di "far fronte ai suoi obblighi". In una nota diffusa sul suo sito web, i responsabili confermano la notizia "con il cuore pesante", dicendosi peraltro "orgogliosi di aver acceso una luce su generazioni di giovani" in questi 27 anni. L'iniziativa è l'ultima che William e Harry hanno continuato a sostenere entrambi negli ultimi anni, dopo il gelo calato nel rapporto fra i due fratelli in seguito allo strappo del secondogenito dal resto della famiglia reale: culminato nel trasferimento in America del 2020, fino al rientro a sorpresa in patria dell'estate scorsa con la consorte Meghan, duchessa di Sussex, e con i figlioletti Archie e Lilibet, ma senza ritorno a ruoli da 'membro attivo' di casa Windsor. In un breve messaggio seguito all'annuncio del collasso della charity, l'erede al trono William s'è detto "rattristato", mentre ha "ringraziato tutti coloro che si sono impegnati" a onorare la memoria di sua madre "aiutando i giovani in lunghi anni di dedizione e duro lavoro".
Fallisce in Gb charity legata al nome di Lady D, William 'rattristato'
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