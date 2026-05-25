Exit poll, a Messina Basile tra il 51 e il 55%

MESSINA, 25 MAG - Secondo gli exit pool della Rai, in collaborazione con il consorzio Opinio Italia, a Messina il candidato a sindaco Federico Basile, sindaco dimissionario, sarebbe tra il 51% e il 55%, il candidato del C.destra Marcello Scurria è tra il 27% e il 31% e la candidata del C.sinistra con M5s e Controcorrente Antonella Russo sarebbe tra il 13 e il 17%.