TREVISO, 07 LUG - I finanzieri del Comando provinciale di Treviso hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di un asilo nido abusivo, ricostruendo un'evasione dell'Iva per oltre 150mila euro e l'indebita erogazione della misura "bonus nido" per oltre 320mila euro. La legale rappresentante è stata denunciata per truffa aggravata. L'indagine ha preso il via dopo un controllo nel maggio 2025 dei carabinieri del Nas, dal quale era emersa l'assenza dei titoli autorizzativi necessari per esercitare regolarmente l'attività di asilo privato. A quel punto, il Nucleo speciale spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza ha proceduto all'acquisizione di tutti i dati inerenti alla misura di sostegno al reddito erogata alle famiglie dei bambini fruitori della struttura, resi disponibili dall'Inps. I successivi approfondimenti hanno quindi permesso di scoprire che anche il "bonus nido" richiesto dalle famiglie dei frequentatori della struttura abusiva era stato ottenuto in maniera indebita, con l'indicazione di titoli abilitativi forniti dall'asilo stesso risultati falsi, venendo erogato per un ammontare di oltre 320mila euro dal 2019 al 2024.
Evasione fiscale e truffa, Gdf scopre asilo nido abusivo nel Trevigiano
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