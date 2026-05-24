Evacuazione medica di passeggero da motonave in mare nel Gargano

VIESTE, 24 MAG - Un passeggero di nazionalità greca, colto da improvviso malore a bordo di una motonave a 10 miglia dal porto di Vieste (Foggia), è stato soccorso dal personale della guardia costiera che ne ha disposto l'evacuazione medica via mare. L'allarme è giunto alle 6,25 di questa mattina e la sala operativa di Vieste ha disposto, sotto la direzione e il coordinamento del reparto operativo della Direzione marittima della Puglia e Basilicata ionica, l'immediata uscita della motovedetta per velocizzare le procedure di trasbordo. Nonostante le condizioni meteo, per il vento e il mare mosso, alle 7 sono state compiute le operazioni di trasbordo del passeggero a circa 5 miglia nautiche dalla costa. La motovedetta è giunta nel porto di Vieste dove ad attendere l'uomo c'era il personale del 118. Dopo aver stabilizzato il paziente, che appariva in buone condizioni generali, l'ambulanza lo ha trasferito al punto di primo intervento di Vieste per ulteriori accertamenti medici.