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Eurocontrol, 'sospeso tutto il traffico aereo diretto negli Usa'

ROMA, 14 NOV - Secondo il sito web di Eurocontrol, l'organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, tutto il traffico aereo diretto negli Stati Uniti proveniente dagli Stati membri di Eurocontrol è stato sospeso "su richiesta della Faa a causa di problemi tecnici". Lo riporta la Bbc online. Sono 42 gli Stati membri di Eurocontrol, tra cui decine di Paesi dell'Ue, il Regno Unito, l'Ucraina e la Turchia, oltre a due Stati aderenti all'accordo: Israele e Marocco.

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