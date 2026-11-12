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Eurocamera, 'deportazione di minori ucraini in Russia rappresenta genocidio'

BRUXELLES, 12 NOV - L'Eurocamera condanna la deportazione sistematica di minori ucraini in Russia, l'adozione illegale e la russificazione forzata, classificando queste azioni come "rientranti nella definizione giuridica di genocidio" e chiedendo agli Stati membri di riconoscerlo come tale. È quanto si legge nel testo della risoluzione appena approvata nel corso della plenaria di Bruxelles, relativa ai bambini ucraini deportati con la forza in Russia.

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