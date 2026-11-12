BRUXELLES, 12 NOV - L'Eurocamera condanna la deportazione sistematica di minori ucraini in Russia, l'adozione illegale e la russificazione forzata, classificando queste azioni come "rientranti nella definizione giuridica di genocidio" e chiedendo agli Stati membri di riconoscerlo come tale. È quanto si legge nel testo della risoluzione appena approvata nel corso della plenaria di Bruxelles, relativa ai bambini ucraini deportati con la forza in Russia.
Eurocamera, 'deportazione di minori ucraini in Russia rappresenta genocidio'
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