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Etna: aeroporto di Catania, voli interrotti fino alle 12

PALERMO, 06 LUG - La Sac, società di gestione dell'aeroporto di Catania, ha comunicato che in seguito alle attività vulcaniche della notte tra ieri e oggi, permane l'interruzione delle attività di volo in arrivo all'aeroporto e il blocco integrale alle partenze fino alle ore 12. L'aeroporto di Comiso è regolarmente attivo. Nella nuova nota di aggiornamento si ricorda ai passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie.

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