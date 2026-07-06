PALERMO, 06 LUG - La Sac, società di gestione dell'aeroporto di Catania, ha comunicato che in seguito alle attività vulcaniche della notte tra ieri e oggi, permane l'interruzione delle attività di volo in arrivo all'aeroporto e il blocco integrale alle partenze fino alle ore 12. L'aeroporto di Comiso è regolarmente attivo. Nella nuova nota di aggiornamento si ricorda ai passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie.
Etna: aeroporto di Catania, voli interrotti fino alle 12
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