Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Esplosioni a Dubai e Doha dopo l'allerta missili

AA

DUBAI, 17 MAR - Nel diciottesimo giorno di guerra in Medio Oriente, si sono udite diverse esplosioni a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, e a Doha, capitale del Qatar, secondo quanto riportato dai giornalisti dell'AFP presenti sul posto. Il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha riferito di aver intercettato un attacco missilistico, mentre a Dubai le esplosioni sono seguite a un allarme sui telefoni cellulari che invitava i residenti a "cercare immediatamente riparo" a causa di "potenziali minacce missilistiche".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
DUBAI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario