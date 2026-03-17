Esplosioni a Dubai e Doha dopo l'allerta missili

DUBAI, 17 MAR - Nel diciottesimo giorno di guerra in Medio Oriente, si sono udite diverse esplosioni a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, e a Doha, capitale del Qatar, secondo quanto riportato dai giornalisti dell'AFP presenti sul posto. Il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha riferito di aver intercettato un attacco missilistico, mentre a Dubai le esplosioni sono seguite a un allarme sui telefoni cellulari che invitava i residenti a "cercare immediatamente riparo" a causa di "potenziali minacce missilistiche".