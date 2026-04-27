Esplode una cisterna piena di polvere di alluminio, ferito un operaio

REGGIO EMILIA, 27 APR - Un operaio di 46 anni è rimasto ferito per l'esplosione di una cisterna contenente polvere di alluminio in un'azienda di Poviglio, nella bassa reggiana. È accaduto poco prima delle 15. L'incidente sul lavoro si è verificato in un insediamento industriale in via Este. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo - residente a Reggio Emilia - era impegnato nelle operazioni di scaricamento di alluminio da un camion cisterna quando, per cause ancora in corso di accertamento, c'è stata un'esplosione. Subito è scattato l'allarme al 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica col personale sanitario che ha soccorso il lavoratore, portandolo d'urgenza all'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Stando ai primi accertamenti, non si troverebbe in pericolo di vita. La deflagrazione ha causato la rottura di alcuni vetri nei capannoni adiacenti all'area di scarico, ma non si segnalano altri feriti. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri di Poviglio, i vigili del fuoco di Guastalla per la messa in sicurezza dell'area e il personale della Medicina del Lavoro dell'Ausl incaricato di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Le indagini sono attualmente in corso per determinare l'origine dell'esplosione.