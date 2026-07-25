WASHINGTON, 24 LUG - Le forze armate Usa hanno aperto il fuoco e neutralizzato una petroliera, mentre tentava di eludere il blocco americano nello Stretto di Hormuz imposto ai porti iraniani. Lo riferiscono i media americani, secondo cui l'equipaggio aveva tentato di forzare "il blocco almeno quattro volte in precedenza", in base al Comando centrale militare degli Usa (Centcom). La nave, pertanto, "non è più diretta verso l'Iran".
Esercito Usa, 'spari contro petroliera che voleva forzare il blocco a Hormuz'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiWASHINGTON
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...