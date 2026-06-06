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Esercito libanese, 'diversi soldati uccisi da raid israeliano nel Sud'

ROMA, 06 GIU - L'esercito libanese ha dichiarato che diversi soldati sono rimasti uccisi in un attacco israeliano contro un veicolo nel sud del Paese. "Diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Khardali e Nabatieh", ha dichiarato l'esercito su X.

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