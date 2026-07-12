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Esercito giordano, tre missili iraniani sono caduti all'interno del Paese

AMMAN, 12 LUG - L'esercito giordano ha dichiarato che tre missili iraniani sono caduti sul territorio del regno all'alba, nel contesto delle rinnovate ostilità tra Iran e Stati Uniti. "Tre missili lanciati dal territorio iraniano sono caduti all'alba in diverse località del regno, senza causare vittime. I danni si limitano a lievi perdite materiali", ha affermato una fonte militare citata in un comunicato dell'esercito.

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