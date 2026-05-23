Escursionista cade per 100 metri nel Biellese, è grave

BIELLA, 23 MAG - Un escursionista è rimasto ferito in modo grave dopo una caduta di cento metri dal monte Mucrone, nelle Alpi biellesi. Sul posto il Soccorso alpino piemontese e l'elisoccorso di Azienda Zero. L'allarme è stato lanciato intorno alle 16.30 dopo che l'uomo è scivolato lungo il sentiero tra la spalla del Monte Mucrone e l'omonimo lago, precipitando lungo un pendio molto ripido. Sul posto è stato inviato l'elisoccorso del 118 che ha individuato il ferito e ha sbarcato con il verricello l'equipe nel punto dove si trovava. Le operazioni di stabilizzazione del paziente hanno richiesto un impegno particolare poiché presentava un politrauma con sospetto interessamento della colonna vertebrale. Dopo l'imbarellamento, l'uomo è stato imbarcato sull'elicottero e condotto in ospedale dove è stato ricoverato in codice rosso. Nel frattempo le squadre a terra del Soccorso alpino locale sono salite incontro alla moglie del ferito che scendeva accompagnata dal altre persone trovate sul posto e hanno proceduto a trasferirla a valle in sicurezza su un mezzo fuoristrada. Presenti sul posto i vigili del fuoco.