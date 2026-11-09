WASHINGTON, 09 NOV - Il cancro di Joe Biden avanza, stando a quanto raccontato dallo stesso ex presidente in un post per l'uscita del suo libro il 17 novembre. "Alcune giornate sono migliori di altre. Questo non mi ha fermato, ma a volte mi costringe a rallentare. Purtroppo, ciò significa che non potrò partecipare a tanti incontri sul mio libro quanti ne avrei sperati. Confido, tuttavia, che le parole scritte sulle pagine sappiano parlare da sole", ha scritto Biden su X a proposito di 'Promise me America'. "L'America è la nazione più singolare sulla faccia della terra. A differenza di altri Paesi, noi siamo fondati su un'idea", ha sottolineato l'ex presidente. "Un'idea più grande di qualsiasi oceano, più potente di qualsiasi esercito, più forte di qualsiasi tiranno o dittatore. Qual è quest'idea? Che tutti noi siamo stati creati uguali".
Esce il libro di Biden, 'dovrò saltare alcune presentazioni per via del cancro'
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