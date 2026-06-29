ISTANBUL, 29 GIU - Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha chiesto che vengano rimossi "gli ostacoli" sul settore dell'industria della difesa, in un discorso in occasione del vertice parlamentare della Nato in corso a Istanbul oggi e domani. "La nostra principale aspettativa dal vertice è che si raggiungano risultati che tengano conto delle sensibilità di sicurezza nazionale degli alleati e rafforzino la solidarietà dell'Alleanza. In qualità di leader di un Paese che ha combattuto con successo il terrorismo per molti anni e che ora si sta impegnando per eliminarlo completamente, nutriamo grandi aspettative nei confronti dell'Alleanza in questo ambito. Pur garantendo un'equa ripartizione degli oneri tra gli alleati, dobbiamo rimuovere gli ostacoli che si frappongono all'industria della difesa", ha detto il leader turco, come riferisce l'emittente Ntv, mentre la prossima settimana si terrà ad Ankara il vertice dell'Alleanza atlantica.
Erdogan, 'rimuovere tutti gli ostacoli sull'industria della Difesa'
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