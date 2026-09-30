Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

'Emergenza sul volo FlyDubai per una lite tra pilota russo e copilota ucraino'

TEL AVIV, 30 SET - La compagnia aerea FlyDubai ha ufficialmente annunciato che "i piloti hanno avuto una colluttazione in cabina di pilotaggio durante il volo, fino a quando uno di loro ha perso conoscenza. Non si è trattato di un incidente di sicurezza". Secondo una prima valutazione, uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. Lo riferisce Channel 12 in relazione all'emergenza scattata sul volo Dubai-Tel Aviv e che successivamente è atterrato in Arabia Saudita. Secondo le prime informazioni, il pilota è di origine russa e il copilota di origine ucraina.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
TEL AVIV
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...