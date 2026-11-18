ROMA, 18 NOV - L'emendamento di FdI al decreto scuola sui libri scolastici digitali, a quanto si apprende, è stato accantonato in commissione Bilancio in attesa del parere del governo. I lavori al momento sono sospesi. Nell'aula del Senato, intanto, è in corso la discussione sul provvedimento.
Emendamento su libri digitali accantonato in commissione, lavori sospesi
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