PARIGI, 14 OTT - Non ci potrà essere alcun accordo sul futuro bilancio europeo 2028-2034 senza nuove risorse proprie "sostanziali" per l'Europa: è l'avvertimento lanciato oggi dalla presidenza francese, alla vigilia del vertice Ue a Bruxelles. Oggi ''si vedono i limiti della proposta messa sul tavolo, caratterizzata da un approccio incentrato esclusivamente" sui tagli alla spesa, lamenta l'Eliseo, aggiungendo: "Non ci sarà accordo" senza "risorse proprie sostanziali" per l'Europa.
Eliseo, 'niente accordo su bilancio Ue senza risorse sostanziali per l'Europa'
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