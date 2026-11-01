ROMA, 01 NOV - E' previsto per domani mattina il rientro delle salme dei quattro militari morti giovedì nel tragico di schianto di un elicottero in Bosnia. In base a quanto si apprende l'aereo militare con a bordo i corpi dei sergenti Simone Ruggia e Claudio Marchesi e degli appartenenti al Corpo Militare della Croce Rossa, il tenente Franco Adriano Zecchillo e il sergente Laura Procacci, atterrerà all'aeroporto di Ciampino.
Elicottero caduto, domani il rientro delle salme in Italia
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