BRASILIA, 21 SET - A due settimane dal voto in Brasile il presidente uscente candidato alla rielezione Luiz Inacio Lula da Silva e il suo principale sfidante, il senatore Flavio Bolsonaro, sono in 'pareggio tecnico' sia nelle proiezioni di primo turno che di ballottaggio. È quanto emerge da un nuovo sondaggio realizzato dall'istituto Nexus, commissionato dalla banca d'investimento Btg Pactual, secondo cui le distanze tra Lula e Bolsonaro si sarebbero accorciate ulteriormente. Al primo turno il capo dello Stato raccoglie il 40% delle intenzioni di voto, contro il 37% di Bolsonaro. Rispetto alla precedente rilevazione, il presidente perde due punti, dal 42%, mentre il senatore resta stabile. Tra gli altri candidati, Augusto Cury (Avante) è stabile al 6%, Ronaldo Caiado (Psd) al 5%, Renan Santos (Missao) passa dal 2% al 3%, mentre Romeu Zema (Novo) e Samara Martins (Up) restano fermi all'1%. Al ballottaggio Lula perderebbe un punto percentuale passando dal 47% al 46%, stesso calo registrato anche per il senatore, che passerebbe dal 46% al 45%. Considerato il margine di errore del 2% i due sono tecnicamente in parità.
Elezioni in Brasile, sondaggio mostra testa a testa tra Lula e Bolsonaro
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