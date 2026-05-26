El Salvador e Paraguay siglano accordo contro il crimine

ASUNCIÓN, 26 MAG - Il procuratore generale del Paraguay, Emiliano Rolón, e l'omologo salvadoregno, Rodolfo Delgado, hanno siglato presso la sede del Ministerio Público ad Asunción un accordo per contrastare il crimine organizzato transnazionale. L'intesa mira a combattere reati come il traffico di droga e il riciclaggio di denaro attraverso lo scambio di informazioni. La procura paraguaiana ha annunciato l'impegno congiunto a "rafforzare la lotta contro la delinquenza complessa e quella organizzata transnazionale e garantire la più ampia cooperazione in merito ai procedimenti penali". Le istituzioni condivideranno le loro conoscenze "con il proposito di comprendere l'evoluzione di diversi fenomeni criminali e la pianificazione di strategie di persecuzione penale". Le nazioni collaboreranno per "perseguire qualsiasi manifestazione di corruzione", indagare i reati economici e sequestrare i beni illeciti. Saranno inoltre scambiati dati sulle "rotte relative al narcotraffico e statistiche" al fine di individuare la "catena di responsabilità nelle organizzazioni criminali".