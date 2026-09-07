SAN SALVADOR, 06 SET - Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha annunciato che 171 scuole pubbliche dotate di assistenti artificiali hanno superato la media nazionale in tre materie. In un post, il presidente ha evidenziato che i voti in lettura, matematica e scienze sono simili a quelli ottenuti da Germania e Svezia nella valutazione internazionale del 2022. Il progetto, finanziato con circa 500 milioni di dollari dalla Banca Mondiale, combina lezioni tradizionali e piattaforme digitali per offrire spiegazioni personalizzate agli alunni in difficoltà. L'iniziativa coinvolge oggi oltre 1.000 istituti e raggiungerà tutte le scuole del Paese in 18 mesi. La Banca Mondiale ha lodato i dati preliminari, affermando che "mostrano cosa può ottenere la riforma dell'istruzione quando l'apprendimento degli studenti viene messo al centro". Tuttavia, i risultati attuali non riflettono l'intero sistema scolastico. Per un quadro completo, gli esperti attendono i dati nazionali previsti per l'8 settembre.
El Salvador, Bukele elogia l'intelligenza artificiale nelle scuole
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