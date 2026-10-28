SAN SALVADOR, 27 OTT - Inizia in El Salvador il periodo legale di quattro mesi concesso ai partiti per la propaganda in vista delle elezioni presidenziali del 28 febbraio 2027. Attualmente nessuna delle cinque formule proposte ha formalizzato l'iscrizione ufficiale presso il Tribunale supremo elettorale. Il presidente salvadoregno Nayib Bukele correrà per un nuovo mandato consecutivo affiancato dal vicepresidente Félix Ulloa. La Costituzione è stata riformata per consentire la rielezione indefinita, prolungare il periodo presidenziale da cinque a sei anni e anticipare le consultazioni dal 2029 al 2027. I partiti di opposizione Arena e Fronte Farabundo Martí per la Liberazione Nazionale hanno ratificato le proprie candidature. Le altre due sfide arriveranno dalla Fraternità Patriota Salvadoregna e dal Partito di Concertazione Nazionale, mentre i restanti sei partiti salvadoregni hanno scelto di non partecipare alla corsa alla presidenza.
El Salvador avvia la campagna per le presidenziali del 2027
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