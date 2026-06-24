SAN SALVADOR, 23 GIU - Il presidente salvadoregno Nayib Bukele ha inaugurato un nuovo terminal passeggeri nell'aeroporto internazionale della capitale del Paese. L'opera, costruita in soli otto mesi, ha richiesto un investimento di 50 milioni di dollari tratti da risorse interne. "Non sono fondi di indebitamento del Paese", ha sottolineato il leader durante la visita ufficiale. I banchi di accettazione sono saliti da 82 a 122, mentre i nastri trasportatori gestiranno 16.500 bagagli all'ora. "Questo ci posiziona come l'aeroporto che può smistare più valigie all'ora in tutta la regione", ha affermato Federico Anliker, responsabile dell'ente portuale. La dogana utilizzerà anche un cane meccanico per i controlli e nuovi rilevatori ottici ad alta velocità. I lavori rientrano in un piano di espansione globale da 320 milioni di dollari. Grazie alla nuova infrastruttura, i tempi di sbarco e di uscita dei viaggiatori si ridurranno a soli 30 minuti. "Come la pizza", ha scherzato Bukele, aggiungendo che le procedure sono a misura di famiglia, permettendo un unico rapido controllo per i gruppi di parenti.
El Salvador, anche un cane meccanico per i controlli in aeroporto
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