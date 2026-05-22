El Koudri all'avvocato: "Io sono nato qui, sono italiano"

MODENA, 22 MAG - Salim El Koudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha investito sette persone in centro a Modena, non ha dubbi su un punto. "Mi ha detto: 'Io in Italia sono nato, è il mio Paese, io sono italiano'. Che sia italiano - spiega l'avvocato Fausto Gianelli che lo ha incontrato in carcere - lo dice come sappiamo già la sua cittadinanza. Ma Salim ha aggiunto una cosa che mi ha fatto riflettere, ha detto: 'Io sono italiano e i miei genitori hanno fatto tanti sacrifici per farmi studiare e io dovevo fare qualcosa, realizzarmi perché loro hanno fatto sacrifici, perché loro sono stranieri, lo sai?'".