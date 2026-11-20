TEL AVIV, 20 NOV - "Se i tentativi sinceri che sto portando avanti per formare un ampio governo non dovessero andare a buon fine, intendo costituire un governo nazionale di emergenza, che mi impegnerò ad ampliare prima del suo insediamento oppure successivamente". Lo ha scritto su X il leader del Change bloc, incaricato di formare il nuovo governo Gadi Eisenkot.
Eisenkot, 'se negoziati falliscono, formerò governo di emergenza'
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